منتدى "الإمارات والهند" يسلط الضوء على عمق العلاقات

الشارقة 24:



انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي، فعاليات منتدى الإمارات والهند، "الثقافة والمستقبل"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، وبالتعاون مع المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية ومعهد إيمج إنديا الهندي.



وابتدأت فعاليات المنتدى بحضور سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الهند، وسعادة أحمد سلطان بن حارب الفلاحي الملحق التجاري في سفارة الدولة بالهند، والدكتور عبد الله محمد المحياس رئيس جمعية الإمارات لحماية الإنترنت، راميش باوخريال عضو البرلمان الهندي، شيام براندي الأمين العام لأيه آر أس بي، الدكتور سودهانشوا تريفيدي المتحدث الرسمي لباهاراتيا جاناتا، سريشتي كور ملكة جمال العالم للمراهقات وبمشاركة نخبة من المفكرين وصناع القرار في البلدين، قدموا خلال المنتدى 15 ورقة عمل، ناقشت عمق العلاقات الإماراتية الهندية، إلى جانب مناقشات استهدفت بناء شراكات حول مستقبل الأطفال والشباب، ومستقبل المجتمعات المعرفية.