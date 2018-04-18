ميثاء الشامسي تستقبل سفير أستراليا لدى الدولة

الشارقة 24 - وام:



استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، في إطار التعارف وتوثيق العلاقات بين البلدين.



ورحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفير الأسترالي، متمنية له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مشيدة بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات خاصةً في الحركة الثقافية والتعليمية، إضافة إلى اقتراح سبل تعزيز هذا التعاون.



وأكدت الشامسي أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.



واستعرضت معالي الشامسي الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها، سواء في بناء الأجيال أو في المشاركة في مجالات التنمية المستدامة كافة.



من جانبه، أشاد السفير آرثر ميلتون سبايرو بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات التنموية وخاصةً في مجال التعليم، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات والاستثمارات في دولة الإمارات.



وثمن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً، ورحب بمشاركة وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في القمة العالمية للمرأة والتي ستعقد في سيدني خلال الفترة 26 - 28 إبريل الجاري.



وفي ختام اللقاء، توجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالشكر إلى سعادة السفير على زيارته، آملة مواصلة التعاون المشترك البناء بين الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين.