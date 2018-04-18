سلطان الجابر يبحث التعاون مع رئيس رومانيا

الشارقة 24 – وام:



استقبل كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - الرومانية التي تعقد أعمالها في العاصمة الرومانية بوخارست.



ونقل معاليه خلال لقائه رئيس جمهورية رومانيا تحيات قيادة دولة الإمارات إلى قيادة وحكومة وشعب رومانيا، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناول الاجتماع جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وفي وقت لاحق، التقى معالي الجابر مع فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر- بهذه المناسبة: "في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة تمتلك الإمارات العربية المتحدة ورومانيا علاقات ثنائية قوية وآخذة بالنمو، حيث تم بناؤها على أسس صلبة تستند إلى مبادئ التواصل والتعاون والاحترام المتبادل والاهتمامات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية".



وأعرب معاليه عن تطلعات قيادة دولة الإمارات لتطوير وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات مثل مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والتنمية الحضرية والسياحة والتمويل المالي والثقافة والمعرفة والتعليم والزراعة والاستثمار وغيرها.



وأشار معاليه - خلال غداء العمل الذي أقامته رئيسة وزراء رومانيا لوفد الدولة، إلى مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات "، مؤكداً دورها في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع الإماراتي.