انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية - السويسرية

الشارقة 24 – وام:



انطلقت، الثلاثاء، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية – السويسرية.



ترأس اللجنة من جانب الدولة، سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأسها من الجانب السويسري سعادة وولفجانج اماديوس برولهارت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحـقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأشاد سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن بالشراكة الإماراتية – السويسرية وتميزها في المجالات كافة سواء على الصعيد الثنائي أو المتعددة الأطراف، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وبما يلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.