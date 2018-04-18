نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة البريطانية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بمقر إقامته، بمناسبة ذكرى ميلاد الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

كما حضر حفل الاستقبال عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأعضاء الجالية البريطانية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير البريطاني في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الإماراتية البريطانية في جميع المجالات في ظل ما يجمع بين القيادتين والشعبين الصديقين من روابط قوية، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من حرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشيداً بما تشهده العلاقات الإماراتية البريطانية من تقدم وازدهار على كل المستويات.