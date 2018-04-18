"الهلال الأحمر" يوزع مواد إغاثية على نازحي الحديدة

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، مساعدات غذائية إغاثية عاجلة للأسر النازحة من مناطق الصراع في محافظة الحديدة التي تأثرت منازلها وقطاع الخدمات الأساسية فيها بشكل كبير نتيجة الحرب التي تشنها ميليشا الحوثي الإيرانية، مما اضطر هذه الأسر للنزوح إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية استجابة من هيئة الهلال الأحمر لاستغاثة عاجلة أطلقتها الأسر النازحة في شبوة، وفي إطار مساهمتها للتخفيف من آثار النزوح عن كاهل الأسر الفقيرة.

ووزع فريق الهلال الأحمر المعونات الإغاثية على النازحين، والتي تحتوي على المواد التموينية الضرورية.

وأكد محمد أحمد النيادي ممثل فريق الهلال الإماراتي في محافظة شبوة أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة النازحين وتوفير المستلزمات اليومية الأساسية للأسر النازحة، لافتاً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسعى بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة النازحين والفقراء وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة للمتضررين من الأحداث السابقة التي مرت بها البلاد.