55 ألف سلة غذائية وزعتها "الهلال" بالساحل الغربي لليمن

الشارقة 24:

أكد راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، أن فريق الهلال ينفذ حملات إغاثية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، عبر تقديم مساعدات إنسانية وتنموية وخدمية لإعانتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها حصار مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأضاف في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فرق الهلال الأحمر الإماراتي وزعت أكثر من 55 ألف سلة غذائية على المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن خلال 2017 وحتى نهاية فبراير الماضي، استفاد منها أكثر من 350 ألف نسمة ما بين سكان ونازحين، إضافة إلى بناء أكثر من 26 منزلاً جديداً وترميم وتأهيل العديد من المنازل في مدينة المخا.

وأشار رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إلى أن الهلال أطلق حملة إغاثية إنسانية جديدة تستهدف توزيع 10 آلاف سلة غذائية على المدن والقري المجاورة للمناطق المحررة على الساحل الغربي في اليمن، التي تعاني من أوضاع صعبة جراء الوضع المعيشي المتردي نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية.