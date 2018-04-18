"الهلال" ينسق الجهود مع اللجنة العليا للإغاثة باليمن

الشارقة 24 – وام:

اتفقت اللجنة العليا للإغاثة اليمنية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وتعزيز روح العمل التكاملي في المجالات الإغاثية والاجتماعية والإنسانية بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، مع المهندس سعيد آل علي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن.

وأشاد فتح بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليمن في المجالات الإغاثية والاجتماعية والإنسانية وغيرها، وهو محل تقدير من الجميع، مشيراً إلى أن ما تقدمه الإمارات اليوم يأتي تكملة لما قدمته في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، منوهاً بما قامت به الإمارات من ترميم 155 مدرسة في عدن على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح أن لقاءه مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن يأتي لتعزيز الجهود والتنسيق بين اللجنة ووزارة الإدارة المحلّية من جهة، وبين الهلال الأحمر الإماراتي من جهة ثانية.