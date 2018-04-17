الباراغواي تمنح التأشيرة لمواطني الإمارات عند الوصول إلى أراضيها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية الباراغواي فور وصولهم إلى المطار.

وقال سعادة السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الوزارة تسلمت مذكرة دبلوماسية من سفارة جمهورية الباراغواي تتضمن قرار حكومة الباراغواي الذي ينص على منح مواطني دولة الإمارات التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها بغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً حيث تبلغ رسوم التأشيرة 100 دولار أميركي يتم دفعها في المطار عند الوصول.