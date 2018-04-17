محمد بن زايد يستقبل "مجلس أبوظبي الرياضي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البحر، وفد مجلس أبوظبي الرياضي واللجان المنظمة لــ "كأس العالم للأندية وطواف أبوظبي وبطولة أبوظبي اش اس بي سي للجولف"، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتبادل سموه الأحاديث مع أعضاء الوفد حول أهمية تعزيز الرياضة في المجتمع كأسلوب حياة صحي وبدني ومضاعفة البرامج والأنشطة المتنوعة التي تصب في هذا الاتجاه.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود وفد مجلس أبوظبي الرياضي واللجان المنظمة والتي أثمرت عن تنظيم بطولات ناجحة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، داعياً الجميع إلى مواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.