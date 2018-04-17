الهلال الأحمر يكرم 3 شخصيات يمنية

الشارقة 24 – وام:

كرم الهلال الأحمر الإماراتي 3 شخصيات يمنية أسهمت في خدمة المجتمع المحلي وذلك ضمن أنشطته في عام زايد 2018.

فقد تم تكريم أول محافظ لعدن بعد الاستقلال 1967 أبو بكر شفيق، حيث قدّم مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن المهندس سعيد آل علي درع "الأخوّة والوفاء" لشفيق وسط حضور رسمي.

كما كرم الهلال المصور الصحفي ناشر سيف أحمد والملقب بمصور "الرؤساء" في عدن، وموثق زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى عدن، منتصف سبعينات القرن الماضي.

وكرم الهلال الأحمر الإماراتي نجل الشهيد شايع الحريري، جندي في أمن عدن، قتل أثناء تصديه لعملية إرهابية استهدفت كلية الآداب بجامعة عدن، وتمكن قبل استشهاده من إصابة أحد الإرهابيين المنفذين للعملية الإرهابية.