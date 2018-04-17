اللجنة المشتركة بين الإمارات ورومانيا تعقد اجتماعها الأول

الشارقة 24 – وام:

عقدت، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعن الجانب الروماني تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة الإمارات إلى قيادة وحكومة جمهورية رومانيا الصديقة، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات مع رومانيا بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في جميع المجالات.