سيف بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز الأمن

الشارقة 24 – وام:

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات بعزم قيادتها الحكيمة ودعمها ماضية في تعزيز الأمن والاستقرار بهمة أبنائها المخلصين الحريصين على الارتقاء بمستويات الأداء لأعلى المراتب العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات من أوائل دول العالم التي تنبهت للتحديات الأمنية باكراً فسنت القوانين والتشريعات لتواكب المتغيرات وعلى كافة الأصعدة وفي كل المجالات.

جاء ذلك في كلمة سموه أمام المجلس الوطني الاتحادي في خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها، الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية".

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.