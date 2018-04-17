محمد بن زايد يشيد بـ "هجن الرئاسة"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس سموه بقصر البحر، الثلاثاء، فريق هجن الرئاسة، يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وذلك بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على الإنجازات التي حققها فريق هجن الرئاسة هذا العام من خلال المهرجانات الـ 5 الرئيسية التي تواجد بها.

وكانت هجن الرئاسة قد حققت 42 رمزاً في مهرجانات جائزة زايد الكبرى، وجائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ومهرجان سمو ولي عهد دبي، وختاميّ الوثبة والمرموم.

كما أنهت هجن الرئاسة الموسم بإنجاز تاريخي بحصولها على خمسة أشواط رئيسية للحول في المهرجانات الخمسة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الأداء العالي لهجن الرئاسة وما قدمه الفريق من جهود كان لها الأثر الإيجابي على أداء الهجن في السباقات التي خاضتها، مشيراً إلى أهمية مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الجوائز.