محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "سيتي بنك"

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البحر، مايكل كوربات الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية.

واستعرض سموه ومايك كوربات عدداً من الأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تقوم بها المجموعة في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مركزها الإقليمي في الدولة بمركز دبي المالي العالمي، والخدمات والبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين.

كما استعرضا مجالات التعاون بين المؤسسات المالية في الدولة ومجموعة سيتي بنك المصرفية وسبل تعزيز هذا التعاون.