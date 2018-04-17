حامد بن زايد يفتتح معرض "سيتي سكيب أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، الدورة الـ12 من معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2018" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر أعماله حتى بعد غد الخميس.

وقام سموه بجولة شملت العديد من الأجنحة المشاركة في المعرض الذي يستقطب أكثر من 100 عارض محلي ودولي، حيث رافق سموه خلال الجولة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع.

وأبدى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إعجابه بحجم المشاركة الواسعة في المعرض ومستوى التنظيم، مؤكداً أن القطاع العقاري في الدولة يشهد تطوراً وازدهاراً في ظل متابعة ودعم مستمر من قيادة الدولة الرشيدة.