محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكوري

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في مجلس قصر البحر، سونغ يونغ مو وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث سموه ووزير الدفاع خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.