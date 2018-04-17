الإمارات ومصر تدشنان "شراكة استراتيجية"

الشارقة 24 – وام:

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، حيث التقى الوفد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي ومعالي عهود خلفان الرومي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر والدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تم الإعلان خلال المؤتمر عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي.