وفد من "الدفاع" يطلع على منظومة "الطوارئ والأزمات"

الشارقة 24 – وام:



بحث سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه في أبوظبي، مع وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء ركن طيار مبارك علي النيادي، أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال المزيد من التمارين المشتركة والاتفاقيات الثنائية والعمل على توحيد المفاهيم والأطر الرامية لتعزيز إمكانيات الدولة في إدارة مواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.



وتناول اللقاء استراتيجية ورؤية وخطط ومشاريع ومبادرات الهيئة منذ تأسيسها لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة وفق أعلى معايير التميز والريادة وتنسيق ووضع المعايير والأنظمة والتشريعات واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.



واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني والمفهوم الوطني للاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث وكذلك آلية التنسيق على المستوى الوطني والاتحادي والمحلي ورفع جاهزية وقدرات مؤسسات الدولة في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات وفق سجل المخاطر الوطني.



كما قدم وفد وزارة الدفاع لمحة عن مراحل تطور الوزارة موضحاً الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات والهيكل التنظيمي والتحديات المستقبلية والسياسات وبناء القدرات وتحليل الاستراتيجيات.