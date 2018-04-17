وزيرة السياحة المصرية: الإمارات نموذجاً يحتذى به للتضامن العربي

الشارقة 24 – وام:



أشادت معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادها مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.



جاء ذلك خلال استقبالها وفد جمعية الصحافيين إلى جانب وفود الدول العربية عقب رعايتها لحفل اختتام الملتقى العاشر للإعلام السياحي، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 11 إلى 16 إبريل الجاري.



وقالت الوزيرة المشاط، إن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به للتضامن والتعاون العربي المشترك.



وأكدت استعداد وزارة السياحة المصرية للتعاون وفتح مجالات شراكة في الاستثمار السياحي بين مصر والإمارات، لافتة إلى أنها ستزور للإمارات الأسبوع القادم لحضور معرض سوق السفر العربي الذي يقام في دبي خلال الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الحالي، مما يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة العربي.