"الهلال الأحمر" يستقبل تبرعات المحسنين عبر التطبيقات الذكية

الشارقة 24 – وام:



دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بمركز المارينا مول في أبوظبي، مشروع جمع التبرعات عبر التطبيقات الذكية ضمن مبادراتها في عام زايد.



بدأ المشروع بتوفير 75 جهازاً إلكترونياً في أبوظبي ومدينة العين ويعمم المشروع قريباً في جميع إمارات الدولة لتسهيل عملية التبرع على المحسنين من خلال الدفع الذاتي نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية.



وأكد سعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه الخدمة جاءت ضمن توجهات الهيئة لمواكبة التحولات السريعة التي تشهدها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطورات المتلاحقة فيما يخص تقنية المعلومات والاتصالات وتبني أفضل الممارسات بالنسبة لخدمة العملاء وتهيئة الظروف الملائمة لتواصل المحسنين والمانحين مع برامج الهلال الأحمر محلياً وخارجياً واستقطاب دعمهم ومساندتهم لمشاريعها المختلفة.



وأضاف الفهيم، أن من مميزات الخدمة الجديدة أنها تتم بواسطة المتبرع نفسه ويذهب مبلغ التبرع لحساب البرنامج الذي يحدده دون تدخل من مندوب الهيئة أو أي وسيط حيث توفر الهيئة خيارات عديدة للتبرع عبر شاشة العرض الملحقة بالجهاز وفور إتمام عملية التبرع يتحول مبلغ التبرع إلى حساب البرنامج المعين ويستلم المتبرع مستنداً بذلك في نفس الوقت، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تختصر الكثير من المراحل التي كانت متبعة في الطرق التقليدية لجمع التبرعات في السابق وتقلل التكلفة التشغيلية وتحد من استخدام المستندات الورقية و العمليات الإجرائية الأخرى.

وقال الفهيم، أن وجود الهيئة في دولة تعمل جميع دوائرها ضمن منظومة حكومية متكاملة ومتطورة ومبتكرة فرض عليها مواكبة هذا التحول السريع في الخدمات وكفاءتها لذلك عملت على تعزيز قدراتها من خلال عدد من الخطوات المهمة منها زيادة نسبة التحول الذكي في خدمات الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الأتمتة وتقنية المعلومات والتحول إلى الخدمات والحلول الإلكترونية المتكاملة.