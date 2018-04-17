عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة التشريعات في عجمان

الشارقة 24 – وام:



أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً بشأن تشكيل لجنة التشريعات في إمارة عجمان، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو سنة 2018.



ونص القرار رقم 5 لسنة 2018 بعد التعريفات وتفاسير على أن تشكل اللجنة برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي وسعادة عبد الرحمن علي حميد الشامسي نائبا للرئيس وعضوية كل من سعادة صالح سعيد المطروشي وسعادة على محمد رحمة العامري وسعادة عباس الأمين النيل محمد وسعادة هاني محمد لطفي كامل.



وحدد القرار بأن يشغل أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق.



ويحل نائب الرئيس محل الرئيس ويقوم مقامه ويمارس كامل الاختصاصات والصلاحيات المناطة به وذلك في حال غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب وعلى اللجنة تأدية الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المادة الرابعة من مرسوم اللجنة.



ينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.