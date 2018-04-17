الهاملي يحضر حفل سفارة مملكة الدنمارك

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، مساء الإثنين، حفل الاستقبال الذي أقامته سعادة ميريت جوهل سفيرة مملكة الدنمارك لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات -أبوظبي سعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وفى كلمة لها بهذه المناسبة أشادت السفيرة الدنماركية بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بلادها ودولة الإمارات في كافة المجالات المختلفة، مؤكدة سعي بلادها الدائم إلى تنمية وتقوية هذه العلاقات وتطويرها لخدمة البلدين الصديقين.