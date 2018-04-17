"الهلال" يفتتح مشروع مياه صعيد باقادر بمديرية ميفعة في شبوة

الشارقة 24 – وام:

افتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الإثنين، مشروع مياه صعيد باقادر، الذي يغذي مناطق صعيد باقادر (الفيش - الرملة – الرقة) بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار جهودها لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين وضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة تلبية لنداء سكان المناطق التي تعاني شح المياه وانعدام المشاريع الحكومية في هذا القطاع.

وأكد أحمد محمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة في تصريحات له عقب الافتتاح أن افتتاح المشروع يأتي بعد استكمال إنشاء خزان برجي سعة 100 متر مكعب وحفر بئر ارتوازية بعمق 100 متر ومد خط إسالة لمسافة 5 كيلومترات وإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية.

ولفت النيادي إلى حرص هيئة الهلال الإماراتي على متابعة إنجاز المشروع في وقته المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز ويزيد الكميات المنتجة من المياه بهذه المناطق المنعدمة فيها مشاريع المياه وسيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي هذه المناطق والتغلب النسبي على مشكلة الشح والندرة في المياه وتوفير كميات كافية في المناطق والقرى المستفيدة.

من ناحيته عبر عبد الله عاتق باعوضه مدير مديرية ميفعة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الخيرة واسهاماتها المتميزة في محافظة شبوة في الجوانب المختلفة وعلى رأسها مشاريع إعادة بناء البنية التحتية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمشاريع الإغاثية والصحية ومشاريع التعليم وغيرها.

وقال: " نحتفل اليوم بتدشين مشروع مياه صعيد باقادر بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، موضحاً أن هذا المشروع هو شريان الحياة لأهالي وسكان صعيد باقادر والمناطق المجاورة لها.

وأشاد ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع المهم وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية في شبوة.

ولقي المشروع ارتياحاً واسعاً من قبل أهالي وسكان المناطق، الذين توجهوا بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على كل الجهود التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين بمختلف مناطق محافظة شبوة.