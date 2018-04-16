وزير الدفاع الكوري يزور واحة الكرامة في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

زار وزير الدفاع الكوري سونغ يونغ مو، الإثنين، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقبال الوزير الضيف لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واصطحب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الرئيس الضيف والوفد المرافق له بجولة في مختلف أنحاء الواحة، استمع خلالها لشرح مفصل عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.