نهيان بن مبارك يستقبل الفائزين بجائزة خليفة التربوية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره اليوم الإثنين، الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ 11 الذين تم تكريمهم اليوم خلال حفل أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي.

حضر اللقاء معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وعدد من أعضاء مجلس أمنائها.

رحب معالي الشيخ نهيان خلال اللقاء بالوفد، وهنأ الفائزين بفوزهم، وأعرب عن شكره للأمانة العامة للجائزة وفرق العمل وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا مسيرة الجائزة.

وعبر معاليه عن سعادته بمناسبة اختياره الشخصية التربوية الاعتبارية للجائزة، مشيراً إلى أن الاحتفال بتكريم الفائزين بجائزة خليفة التربوية يجسد المكانة البارزة للجائزة التي أصبحت في صدارة الجوائز التربوية محلياً وعربياً من حيث المستوى العالي من الجودة والتميز والإبداع وما استحدثته من فروع جديدة خدمت القطاعين التربوي والمجتمعي.

وأشاد معاليه خلال اللقاء، بالدور الرائد الذي تقوم به جائزة خليفة التربوية في تحفيز التربويين على الابداع والتميز العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.

من جانبها توجهت سعادة أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على استقباله المكرمين، مؤكدة أن هذا اللقاء يجسد حرص القيادة الرشيدة على تحفيز التربويين على التميز.