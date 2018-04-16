عبد الله بن زايد ونظيره الأرجنتيني يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جورج فوري وزير خارجية الأرجنتين.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مجمل الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة جورج فوري وزير خارجية الأرجنتين، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها.

من جانبه، أكد معالي جورج فوري حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للضيف الزائر والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء، وقع الجانبان على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم، بشأن الاعتراف المتبادل بجواز سفر الطوارئ الصادر من البلدين.