حمدان بن محمد يطلع على جهود "غرفة دبي"

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تسريع وتيرة العمل لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتعزيز مكانة دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار.



جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمقر غرفة تجارة وصناعة بدبي اليوم الإثنين، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، سعادة ماجد الغرير رئيس مجلس الإدارة لغرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها ووضع الحلول الفعلية للتحديات التي تواجه المستثمرين وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.



واطلع سمو ولي عهد دبي على جهود غرفة دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نجاحات قطاع الأعمال في اقتصاد دبي مشددا على ضرورة تناسق وتكامل الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لخلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية من خلال فاعلية السياسات وكفاءة الإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال وجذب المستثمرين بهدف دعم التنوع الاقتصادي.



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : "نسعى إلى مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الناجحة في الإمارة و الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، حيث شهدت دبي حراكاً اقتصادياً سريعاً شمل جميع القطاعات الاستراتيجية، وحققت نمواً ملفتاً في الناتج المحلي الإجمالي كما تبشر توقعات النمو الاقتصادي بمواصلة دبي هذا النمو، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وتمنحها القدرة على مواجهة أية تحديات، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي ترسخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمار، وجاءت المبادرات التحفيزية للاقتصاد استكمالاً للجهود ودافعاً للعزيمة والإصرار على جعل دبي الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال".



وأضاف سموه: "تلعب غرفة دبي دوراً مهماً للغاية وهي صوت القطاع الخاص الذي نحرص على إشراكه في تنظيم بيئة الأعمال ودعم عملية اتخاذ القرار ومن خلالها يتم تعريف المستثمرين بالتوجهات والفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها دبي".



وأوضح سمو ولي عهد دبي، أن التوجيهات الصادرة لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال تشكل خطوة مهمة للأمام لتحسين المناخ الاستثماري واستمرارية نجاح قطاع الأعمال ويعد التجار المواطنون والشركات العائلية والعالمية ركيزة أساسية داعمة لاقتصادنا المحلي.



وبدأ سموه زيارته بالمرور على السوق القديم في بر دبي بهدف الاطلاع على سير العمل وحركة التجارة، واستخدم العبرة للتنقل بين ضفتي الخور الذي يعد شريان التجارة في دبي.