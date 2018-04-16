تعاون بين الإمارات وطاجيكستان في مجال القوى العاملة

الشارقة 24:



وقعت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، بهدف استقطاب العمالة الطاجيكية وتعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.



وقع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي تغاي زادة سومنجزول سيد وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان الطاجيكية، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي، اليوم الإثنين، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.



وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: "إن توقيع المذكرة يأتي إدراكاً من حكومتي البلدين لعلاقات الصداقة القائمة بينهما ورغبتهما في توطيد تلك العلاقات، من خلال تطوير التعاون الثنائي في مجال القوى العاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت بالشكل الذي يعزز من الشفافية والتوازن في علاقة العمل بين العمالة الطاجيكية وأصحاب العمل في الدولة، ويحمي حقوق الطرفين بما ينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له".



وأشار معاليه: "إلى أهمية المذكرة من حيث تعاون البلدين لتعزيز أنظمتهما الرقابية على وكالات التوظيف الخاصة كل في نطاق اختصاصه وذلك سعياً وراء تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في مجالات توظيف العمالة الطاجيكية للعمل بدولة الإمارات والتزام كل الأطراف المعنية بسيادة القانون في استقطاب وتوظيف هذه العمالة".



من جانبها، أعربت وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان الطاجيكية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها ان تطور العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.



نصت المذكرة على إجراءات استقدام العمالة من طاجيكستان وفق السياسة التي تتبعها وزارة الموارد البشرية والتوطين من حيث تلقي العامل الطاجيكي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل بحيث تتطابق بنود العرض مع عقد العمل الذي يوقع عليه العامل فور وصوله إلى الدولة.



كما نصت المذكرة على سعي الطرفين لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمعايير إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت وذلك لتأمين الاستفادة المشتركة القصوى من هذه البرامج والانشطة.