مجلس الوزراء يعتمد إنشاء "المؤسسة الاتحادية للشباب"

الشارقة 24 – وام:



اعتمد مجلس الوزراء قرار إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب واحتضان مواهبهم.



يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع الإماراتي بما يساهم في بناء مستقبل مستدام للدولة بما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 .



وستعنى المؤسسة الاتحادية للشباب بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة، والتنسيق مع مجالس الشباب المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان توافق أهداف وخطط واستراتيجيات وأنشطة تلك المجالس مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب.



كما ستتولى المؤسسة مهمة إنشاء المراكز والأندية الشبابية في الدولة وإدارتها وتنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة فيها وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمجالس الشبابية وتوثيق بياناتها وأنشطتها وفعالياتها بالتنسيق مع تلك المجالس.



ويأتي تأسيس المؤسسة في إطار جهود الحكومة لاحتضان مبادرات وأنشطة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، وذلك في أعقاب تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في سن 22 عاماً ضمن تشكيل حكومة المستقبل، وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب والذي سيمثل تطلعات وقضايا الشباب ويضم نخبة من الشباب والشابات ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب.