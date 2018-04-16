البواردي يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدفاع الكوري

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر الوزارة في أبوظبي، اليوم الإثنين، سونغ يونغ موو وزير الدفاع الوطني الكوري والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.



وأعرب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال اللقاء عن ترحيبه بوزير الدفاع الوطني الكوري، مشيداً بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.



جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتبادل الرأي حول آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء معالي جون جيغوك وزير صناعة الدفاع الكوري وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.