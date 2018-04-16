حامد بن زايد يكرم 39 فائزاً بجائزة خليفة التربوية

الشارقة 24 – وام:



تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على رعايته الكريمة لجائزة خليفة التربوية ودعم سموه المستمر لها منذ إطلاقها عام 2007 ما كان له دور في جعل الجائزة في ريادة الجوائز العربية التي يتطلع إليها المعلمون وكبار الباحثين والمفكّرين والتربويين.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجائزة اليوم لتكريم الفائزين بدورتها الـ 11 في قصر الإمارات بأبوظبي، وشهده نيابة عن سموه.. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي .



وتم خلال الحفل تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بمناسبة اختياره الشخصية التربوية الاعتبارية وذلك تقديراً لإسهاماته وجهوده البارزة في دعم مسيرة التعليم.



كما كرم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان 39 فائزاً وفائزة بالجائزة بمختلف فئاتها من داخل الدولة وخارجها إضافة إلى 3 أسر إماراتية فازت بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة والتي طرحتها الجائزة في دورتها الحالية لأول مرة وذلك تقديراً لإسهاماتهم في دفع المسيرة التعليمية.



وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموه، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن فخره بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهوده في دعم وتطوير العملية التربوية والتعليمية والثقافية والإبداعية في دولة الإمارات لإعداد وتأهيل أجيال تشارك في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.



وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "إن احتفال اليوم برجال التعليم والفكر التربوي يتزامن مع احتفاء الدولة بمئوية القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان رائداً في بناء المدارس ونشر التعليم إذ نظر دائماً إلى التعليم باعتباره قاطرة التنمية والركيزة الأساسية نحو التقدّم والازدهار وبفضل تلك الرؤية المتقدّمة التي تتخذ من بناء الإنسان قاعدة للتحول تشهد بلادنا اليوم هذه النهضة الحضارية المشهودة".



وأشار سموه إلى ان الاحتفال يجسد المكانة البارزة لجائزة خليفة التربوية التي نجحت خلال سنوات قليلة أن تتصدّر الجوائز التربوية محلياً وعربياً بما التزمت به من مستوى عالٍ من الجودة والتميّز والإبداع وما استحدثته من فروع جديدة خدمت القطاعين التربوي والمجتمعي.



وفي الختام هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كل من نال شرف الفوز وكذلك المرشّحين من داخل الدولة وخارجها لاسيّما الفائزون عن فئة الأسرة الإماراتية المتميّزة كما شكر سموه الأمانة العامة للجائزة وفرق العمل وجميع الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا مسيرة الجائزة.



حضر حفل التكريم كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي الدكتور خالد الكركي عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من القيادات التربوية والأكاديمية .