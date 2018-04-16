"وطني الإمارات" تنظم ورشة "زايد ورسوخ الاتحاد"

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات سلسلة محاضرات وورش تزامناً مع عام زايد 2018، حيث نظمت، أمس الأحد، ورشة تفاعلية بعنوان" زايد فخر واعتزاز"، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وألقى المحاضرة ضرار بالهول الفلاسي مدير مؤسسة وطني الإمارات، بحضور سعادة سندية السماحي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وسعيد راشد الخطيبي نائب مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من أولياء أمور الطلبة وموظفين من مؤسسات ودوائر حكومية ومحلية بالإضافة لطلبة المدارس.

وقال بالهول الفلاسي: "إن المحاضرة هي بداية فعاليات وأنشطة متنوعة ستنفذها المؤسسة خلال عام زايد 2018، احتفاءً بذكرى القائد المؤسس، وللاستفادة من الشواهد التاريخية التي تؤكد على رسوخ بنيان الاتحاد الذي نتج عنه بناء الدولة الاتحادية الحاصلة على مستويات عالمية في مجالات الاقتصاد والتنمية والابتكار".

وتابع: "بفضل الأفق الإقليمي والعربي للفكر الاتحادي عند الشيخ زايد، حظيت التجربة الاتحادية لدولة الإمارات على اهتمام كبير لأنها واحدة من أعظم النماذج الناجحة بنهضتها ومكتسباتها".

وقدمت المحاضرة قراءة في "مبادئ الشيخ زايد" المرتبطة بقيم الوطنية والأخلاق ومؤشرات التنمية والتعليم والسعادة والتعايش، وأن حكمة الشيخ زايد أثمرت عن استنهاض وحدة الإماراتيين التاريخية وإقامة دولة حديثة في الخليج العربي مستندة إلى وحدة الأرض على المستوى الجغرافي والسكاني ووحدة التاريخ والمصير في زمن الصعاب والتحديات.