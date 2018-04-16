"الهلال" يقدم مساعدات إنسانية لمرضى السرطان في غيل باوزير

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لأهالي مرضى السرطان في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بسكان مناطق حضرموت.

يأتي توزيع هذه المساعدات تجسيداً لدور هيئة الهلال الإماراتي الإنساني وسعياً منها لأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها ومساهمة منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي أن توزيع هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية يأتي دعماً للأسر الأشد احتياجا لها، مشيراً إلى أن الهيئة تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم وتحاول النظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان وذويهم.

وأوضح أن المساعدات تأتي ضمن برنامج مكثف وضعته الهيئة للتخفيف عن المتضررين والمحتاجين تزامناً مع "عام زايد".

من جهتهم أعرب المستفيدون عن شكرهم لهذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم الإنسانية بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة جراء تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش، مؤكدين أن هذه المساعدات جاءت في وقت هم في أمس الحاجة لها نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.