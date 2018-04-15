عيادات زايد المتنقلة تعالج آلاف العمال بمختلف إمارات الدولة

الشارقة 24 – وام:

ضمن مبادراتها الإنسانية لإسعاد العمال ورعايتهم، قامت عيادات زايد المتنقلة ومستشفياتها المتحركة، بعلاج آلاف العمال في مختلف إمارات الدولة، تحت إشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي.

وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد.

وأكدت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان، أن العيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك للعمال قدمت خدمات تطوعية تشخيصية وعلاجية ووقائية بالقرب من أماكن إقامة العمال، وفي المدن العمالية المختلفة في مختلف إمارات الدولة وفق أرقى المعايير العالمية استفاد منها الآلاف من العمال وأسرهم.

وأشارت إلى أن المرحلة التشغيلية الأولى حققت نجاحاً كبيراً في تشخيص العديد من الحالات المرضية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للآلاف من العمال وفق خطة استراتيجية للوصول إلى مائة ألف عامل لزيادة وعيهم الصحي والجسدي والذهني تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية، انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات أبناء زايد الخير الذين نهجوا نهجه في مجالات العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات الدكتور عادل الشامري، إن عيادات زايد المتنقلة ومستشفياتها المتحركة أحدثت نقلة نوعية في الخدمات الصحية للعمال، وتشكل إضافة إلى الخدمات المميزة التي تقدمها مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، من خلال القدرة على الوصول بالخدمات التخصصية للعمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم السكنية، في بادرة تعكس الاهتمام الكبير بفئة العمال ورداً لجميلهم لما يقدمونه من جهد في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.