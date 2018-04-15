محمد بن زايد يصل الظهران في زيارة للسعودية

الشارقة 24 – وام:

في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد، إلى الظهران بالمنطقة الشرقية.

ويشهد سموه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي يختتم فعالياته غداً الاثنين.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

ورحب الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.