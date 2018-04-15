"تفاهم" بين مكتب شؤون المجالس و"جاهزية"

الشارقة 24 – وام:

أبرم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، الأحد، مذكرة تفاهم، مع مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث "جاهزية"، في مجالات التوعية والتدريب ورفع الجاهزية.

وقع المذكرة عن مكتب شؤون المجالس، سعادة سيف علي القبيسي مدير تنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي، فيما وقعها عن "جاهزية" سعادة علي محمد مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث "جاهزية ".

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تنظيم التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التوعية والتدريب ورفع الجاهزية ومكافحة الحرائق، فيما تنفذ "جاهزية" بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد البرامج التدريبية المتعلقة بمكافحة الحرائق في مجالس أبوظبي، وفق البرنامج الذي سيعده مكتب شؤون المجالس وتوفير المدربين والمادة العلمية، إضافة إلى جميع متطلبات التدريب العملي بهدف رفع مستوى الوعي بين رواد هذه المجالس وأفراد المجتمع، فضلاً عن تحديد الأدوار والمسؤوليات في هذا الشأن.

وأكد سعادة سيف علي القبيسي إن الشراكة مع "جاهزية" تتماشى مع أهداف مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي من حيث تشكيل علاقات تعاون مثمرة وقوية مع الجهات الرئيسية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن "جاهزية" أثبتت نفسها كمركز تميز موثوق ومعترف به من خلال مرونتها في تلبية جميع احتياجات التدريب.