بلحيف النعيمي: "أحياء زايد" ترجمة لـ "إسعاد المتعاملين"

الشارقة 24:

فعّل برنامج الشيخ زايد للإسكان، السبت، حجز مساكن مشروع حي القوز السكني بدبي عبر نظام "أحياء زايد" في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بمقر البرنامج في دبي، وأتاح النظام للمستفيدين من المشروع حجز وحداتهم السكنية بكل سهولة عبر أجهزتهم وهواتفهم الذكية وعبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وحجز 120 مواطناً مساكنهم في حي القوز السكني بدبي عبر النظام خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء تفعيل الحجز وذلك بما يتوافق مع رغابتهم وتطلعاتهم وآمالهم في مسكن العمر.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو التحول الذكي في الخدمات الحكومية وبما يحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات في إسعاد المتعاملين حيث يتيح نظام "أحياء زايد" حرية اختيار المسكن في الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها البرنامج بالإضافة إلى الأحياء المستقبلية عن طريق هواتفهم الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الحضور لمركز سعادة المتعاملين.

وأتاح نظام "أحياء زايد" لجميع المستفيدين من حي القوز السكني بدبي تصفح الحي السكني عبر خاصية التجول الافتراضي وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط ومن بعد ذلك حجزه.

وتواصل البرنامج مع جميع المستفيدين من الحي السكني عبر قنوات التواصل المختلفة كما شرح كيفية استخدام النظام لتتم عملية الاختيار تحت سقف المساواة. ومنحت عملية الاختيار جميع المستفيدين من فئة "مسكن حكومي" في مشروع حي القوز السكني بدبي الفرصة المتساوية لتحديد المسكن الملائم حسب رغباتهم وبما يتوافق مع تطلعاتهم، حيث سيعزز ذلك مفهوم التقارب الاجتماعي وتعزيز العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة بما يضمن قربهم وتواصلهم.

ويأتي تفعيل حجز مساكن حي القوز السكني عبر نظام "أحياء زايد" تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات التي أكدت على أهمية إسعاد المواطنين من خلال خدمات حكومية متوفرة على مدار الساعة، وهذا ما حققه البرنامج من خلال التقنيات والتطبيقات الذكية التي أطلقها منذ انطلاق تلك الرؤية.