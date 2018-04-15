"تنفيذي عجمان" يعتمد الهيكل التنظيمي "للموارد البشرية"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجلسة الاعتيادية للمجلس، والتي عقدت بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان نائب رئيس المجلس، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للموارد البشرية المركزية والخرائط الاستراتيجية الخاصة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

واستعرض المجلس سياسة سلامة الأرواح والممتلكات ضد حرائق المنازل لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، حيث تناولت الدراسة الوضع الراهن لاشتراطات السلامة الخاصة للمنازل والمقارنات المعيارية العالمية والآثار المترتبة على تطبيق هذه السياسة، كما تناولت بعض الحقائق المتعلقة بالسياسة كتلك المتعلقة بعدد الحرائق والوفيات خلال السنوات السبع الماضية.

ووجه سمو ولي عهد عجمان بضرورة تنظيم حملات توعوية تشمل الاستشاريين والمقاولين وأفراد المجتمع وأصحاب المساكن لنأكيد أهمية مراعاة الالتزام باشتراطات السلامة ومواصفات البناء.

ووجه المجلس بتكليف دائرة البلدية والتخطيط باعتماد اشتراطات فنية وإنشائية للمنازل من شأنها الوقاية والحد من حالات الحريق.

كما وجه المجلس بإعداد دراسة عن المهن التي يجب أن تخضع لاعتمادات فنية من الجهات المتخصصة، لضمان عدم استخدام عمالة غير ماهرة قد تتسبب في التأثير على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية في الإمارة لتقديم دراسة شاملة لهذا الموضوع.

واطلع المجلس على دراسة اجتماعية متخصصة قدمتها الأمانة العامة تعنى بتحسين نمط الحياة والرعاية الصحية وتضمنت تحليل وضع إمارة عجمان وبعض المقارنات المعيارية.