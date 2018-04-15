"الهلال" يوقع اتفاقيات المشاريع الإنسانية لعام زايد في 5 محافظات يمنية

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد، اتفاقيات عمل مع محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع المياه والتعليم والغذاء بقيمة 9 ملايين درهم.

ووقع الاتفاقيات محافظو كل من الضالع ولحج وأبين ووكيل محافظة تعز ومدير مؤسسة المياه في عدن، فيما وقعها عن الهيئة المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن.

وقال محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله التركي خلال التوقيع: "ندشن اليوم توقيع اتفاقية بين السلطة المحلية بمحافظة لحج والهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشاريع المرحلة الأولى بقيمة 2 مليون درهم".

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مما كان له الدور الأكبر في إعادة تطبيع الحياة وتنفيذ عدد من المشاريع على مدى الثلاثة الأعوام الماضية.

وتشمل هذه الاتفاقية، المرحلة الأولى التي سينفذ فيها الهلال مشاريع بمبلغ 9 ملايين لكل المحافظات.

حضر حفل التوقيع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر، ووكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من المسؤولين.