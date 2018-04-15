محمد بن راشد يلتقي البشير على هامش القمة العربية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش القمة العربية الـ 29 في الظهران الرئيس السوداني عمر البشير، حيث تجاذب سموه والرئيس السوداني الحديث حول أعمال القمة، والمتوقع من قراراتها التي ستصب في خدمة القضايا العربية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والبشير بحسن التنظيم والإدارة والحكمة التي أدار بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال هذه القمة التي تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية وبذل جهودها في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.