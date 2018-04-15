محمد بن راشد يلتقي الرئيس التونسي على هامش القمة العربية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران بالسعودية عصر اليوم الأحد، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

واستعرض سموه والرئيس التونسي، المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة التي يرأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة تخدم القضايا العربية والمصالح الوطنية العليا للأمة العربية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.