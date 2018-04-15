سيف بن زايد يفتتح أعمال مؤتمر الاقتصاد الرقمي

الشارقة 24 - وام:



افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي في دورته الثانية، والذي يقام بمركز المعارض الدولية بدبي، ويستمر يومين.



وتسلم سموه على هامش المؤتمر درع الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي من معالي السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك عرفاناً وتقديراً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العمل العربي المشترك وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، ودور سموه في المساهمة في إنجاح مبادرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولاسيما الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.



وجال سموه في المعرض المصاحب والمقام على هامش المؤتمر، واطلع على جانب من المعروضات والتقنيات الحديثة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التجارة الإلكترونية.