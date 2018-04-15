سهيل المزروعي يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة العالمي

الشارقة 24 – وام:



شارك معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة العالمي الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، وافتتحه معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.



حضر المنتدى إلى جانب معاليه، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، وسعادة أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة، وسعادة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد للكهرباء وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والصناعة، وطلال الفليتي مدير مكتب معالي الوزير والمهندسة هند المطوع مدير إدارة الإنتاجية.



ويعد منتدى الطاقة العالمي أوسع منصة عالمية للحوار الشامل والمفتوح بشأن الطاقة بين الحكومات التي تتمتع بالعضوية في المنتدى ونخبة من صناع القرار في القطاع.



وتحدث معالي وزير الطاقة والصناعة في جلستين هما "أهمية استقرار أسواق النفط والغاز في الأسواق العالمية" و"الأنظمة المالية والإصلاحات القانونية لجذب الاستثمار في قطاع الطاقة ".



وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى معالي المزروعي مع أصحاب المعالي الوزراء في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والسودان والإكوادور واليابان وروسيا والهند، إلى جانب الأمين العام لمنظمة IEF وأمين عام منظمة أوبك وعدد من الدول الأخرى بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والدول الصديقة في مجال الطاقة.



كما شاركت سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد للكهرباء وطاقة المستقبل في جلسة الاستدامة والنمو في قطاع الطاقة التي عقدت خلال المنتدى.