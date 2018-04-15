البواردي والسفير السلوفاكي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24 – وام:



استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مبنى وزارة الدفاع بأبوظبي، اليوم الأحد، دوسان هورونيك سفير جمهورية السلوفاك لدى الدولة.



ورحب معاليه خلال اللقاء بالسفير السلوفاكي، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السلوفاك والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وسلوفاكيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، بجانب تبادل وجهات النظر وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.