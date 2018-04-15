حاكم أم القيوين يوجه بتخصيص مليوني درهم للصيادين بالإمارة

الشارقة 24 – وام:



وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتخصيص مبلغ مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد المنتسبين لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، اليوم الأحد، سعادة منصور سلطان الخرجى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، والسيد جاسم حميد غانم الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين لصيادي الأسماك وأعضاء مجلس الإدارة.



وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص سموه بتشجيع المواطنين على مزاولة مهنة الصيد واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.



ويشمل المبلغ المرصود تخصيص قطعة أرض بجانب سوق السمك والذي سيتم خلالها إنشاء مصنع الثلج ومجلس لجمعية الصيادين، كما تم تخصيص قطعة أرض لمواقف قوارب الصيد والذي سيعود بنفعة لصالح جمعية الصيادين.