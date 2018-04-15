"خليفة الإنسانية": تخفيضات بمراكز بيع السلع المدعمة حتى 30 يونيو

الشارقة 24 – وام:



أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة "السلع المدعمة للمواطنين" عن تخفيضات تصل إلى 20 % على بعض السلع الغذائية وذلك حتى 30 يونيو 2018.



تأتي المبادرة انسجاماً مع "عام زايد" حيث استكملت المؤسسة استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك في مراكز توزيع المواد الغذائية المدعمة التابعة لها، وذلك ضمن حرصها على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفقاً لآلية تسليم مرنة وسريعة تخدم جميع الأفراد.



وقال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة تسعى من خلال مراكز بيع السلع المدعمة المنتشرة في المناطق الشمالية إلى الاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، لتعزيز قيم التكافل الإنساني وتؤكد رسالة المؤسسة في سعيها لتخفيف وطأة الظروف المعيشية وتأمين احتياجات مختلف فئات المجتمع التي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخها بما يعزز الاستقرار المعيشي والرفاه الاجتماعي للمواطنين.



وأضاف أن المبادرة - التي بدأت مطلع أبريل الجاري - تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وبيعها بأسعار مخفضة عن السوق تصل في بعض المنتجات إلى نحو 25 % أقل من السعر الأصلي للمنتج في الأسواق المحلية.



وأشار الخوري إلى أن المؤسسة توفر أكثر من 56 مادة غذائية أساسية من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية التي تسعى لدعم المنتج الوطني وعجلة الاقتصاد في الدولة.



من جانبه أكد سعادة المهندس طارق أحمد الواحدي المدير التنفيذي لمجموعة شركات " أغذية " حرص المجموعة على الشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تلبية لاحتياجات المواطنين بإدراج سلع جديدة خلال شهر رمضان الفضيل لتتناسب مع الاستهلاك الشهري للأسرة.



وتشارك "شركة أبوظبي للزيوت النباتية" في المبادرة بتقديم السلع الأساسية التي تستهلك بكميات كبيرة خلال شهر رمضان وتسري بعض العروض لمدة 3 شهور.