"تنظيم الاتصالات" تكشف عن وثيقة استشراف المستقبل 2030

الشارقة 24 – وام:

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وثيقة استشراف المستقبل للهيئة 2030.

جاء ذلك خلال خلوتها السنوية التي عقدتها في دبي بهدف وضع خارطة طريق لأعمال ومبادرات الهيئة لعام 2018 حيث تم فيها عرض نتائج خلوة الهيئة "المسرعات" 2017، إضافة تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات وتكريم الموظفين والإدارات والمشاريع.

وتضمنت الخلوة 5 جلسات متنوعة حول استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي للهيئة، وبناء برنامج تطوعي للهيئة، ومناقشة خطط وآليات إسعاد الموظفين والأمور المتعلقة بالموارد البشرية، إضافة إلى عقد جلسة شبابية تمحورت حول المشاركة بقرارات الهيئة وتوجهاتها من خلال الشباب وجلسة التميز التي تركز العمل فيها على رفع نتائج الأداء المؤسسي في الممكنات، ومواضيع الاستدامة المالية والإدارية وتفعيل دور فريق ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات في الهيئة ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مجال ممكنات الحكومة الذكية.

وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة بأهم إنجازات الهيئة ووتيرة النجاح السريعة والفاعلة في تعزيز مكانة الدولة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والعالمي.

وخلال اجتماع الهيئة السنوي تحدث المدير العام عن الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، مضيفاً: "نحن في دولة الإمارات نعمل بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة على صنع مستقبل مشرق لمجتمعنا؛ مستقبل يقوم على السعادة والرفاهية والاستدامة. ويتعين على الهيئة أن تكون في مقدمة الركب لتطوير عملها وأداءها بما يتوافق مع التطورات المحلية والمستجدات العالمية".