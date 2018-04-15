"الهلال" يدعم مشروع مياه عتق في شبوة بمولد كهربائي

الشارقة 24 – وام:

سلمت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، السبت، مولداً كهربائياً قدرته 100 كيلو وات لمشروع مياه عتق" العوشة" بمحافظة شبوة، والذي يوفر المياه لأكثر من 5 آلاف نسمة، وذلك استمراراً للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني لتخفيف معاناته وتوفير خدمات أفضل له في المناطق المحررة.

وأكد أحمد محمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة في تصريحات له أن دعم المشروع يأتي أيضاً في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بمحافظة شبوة وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم خدمات أفضل لهم، موضحاً أن تشغيل مشروع مياه عتق سيوفر كميات إضافية لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها.

ولفت النيادي إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة باعتبارها مناطق تعاني شحاً فيها، وشدد على أن مشكلة نقص المياه تعد أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية، لذا حرصت هيئة الهلال الأحمر على دعم هذا المشروع الهام لتوفير مياه الشرب والري والتخفيف على الناس مشقة الحصول على الماء من خلال مشاريع مياه متنوعة.

من جانبه أشاد أحمد الكتلة مدير عام مؤسسة المياه في شبوة بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع المهم وعبر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لاهتمامها بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية في شبوة.

من جهتهم أعرب أهالي مدينة عتق عن شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي لدعمه هذا المشروع وجهوده في تخفيف العبء عنهم ودعم المشاريع المهمة التي تساهم في تطبيع حياتهم.