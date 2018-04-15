الإمارات تشارك في المناورات الختامية لتمرين "درع الخليج المشترك 1" بالسعودية

الشارقة 24 – وام:

تقوم القوات المسلحة، بالمشاركة في المناورات الختامية لأضخم تمرين عسكري في المنطقة "تمرين درع الخليج المشترك 1"، بمشاركة 24 دولة خليجية وعربية وإسلامية وصديقة، والذي يشهده قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الإثنين المقبل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وقال قائد قوة الإمارات المشاركة في "درع الخليج المشترك 1"، إن التمرين يعزز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات وتدريب القوات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وأكد أن التمرين الذي شاركت فيه وحدات رئيسة من قواتنا المسلحة جسد المهنية العالية لأفراد قواتنا المسلحة.

وأشار إلى أن هذا التمرين أظهر القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها حصناً منيعاً في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمنطقة في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وأشاد قائد قوة الامارات المشاركة في "درع الخليج المشترك 1" بالدعم الذي تحظى به قواتنا المسلحة من القيادة الرشيدة التي بذلت جهود عظيمة في تطوير القوات المسلحة وتأهيلها بأحدث ما توصلت إليه تقنية السلاح، وعمل على تأهيل الكوادر البشرية للعمل على أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً على مستوى العالم.

وتبرز أهمية هذا التمرين من دوره في الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والجاهزية التامة للتصدي لأي مسببات لعدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة وإبراز قدرات العمل العسكري المشترك والتأهب الدائم لمساندة وحدة المنطقة وردع أي تهديد تتعرض له ومساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة في المحافظة على أمنها وأمن شعوبها وصون ثرواتها ومكتسباتها.